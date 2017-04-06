Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Уралом"

6 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России "Урал" – "Рубин". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,07 – Н 2,87 – П2 2,35

Трансляция матча "Урал" – "Рубин" 6 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Урал" – "Рубин" 6 апреля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-6, 6 – 14.

Результаты последних матчей