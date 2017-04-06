Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Уралом"

6 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России "Урал" – "Рубин". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" – "Рубин"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,07 – Н 2,87 – П2 2,35
Трансляция матча "Урал" – "Рубин" 6 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" – "Рубин".
Прямая трансляция матча "Урал" – "Рубин" 6 апреля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-6, 6 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Урал"
|
2:1
|
27 сентября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Урал"
|
1:2
|
18 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Рубин"
|
0:1
|
12 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Урал"
|
1:3
|
18 марта 2017 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Рубин"
|
1:0