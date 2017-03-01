Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Рубина" в матче с "Сибирью"

Сегодня станут известны все полуфиналисты Кубка страны. В одном из четвертьфинальных матчей "Рубин" сыграет с "Сибирью". Начало в 15:00.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Сибирь"

Коэффициенты Winline: П1 1,35 - Н 4,08 - П2 8,92

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:0.

Ориентировочные составы

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Устинов - Камболов, Цакташ - Ахметов, Гекдениз, Ткачук - Канунников.

"Сибирь": Цыган - Выходил, Гладышев, Кушнирук, Мищенко, Макаренко - Кувшинов, Вотинов, Чеботару, Рухаиа - Андреев.

Потери: - - Макаренко (дискв.).

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Сибирь".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Сибирь" - в среду, 1 марта, на канале "Наш футбол".