Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Рубина" в матче с "Сибирью"

Сегодня станут известны все полуфиналисты Кубка страны. В одном из четвертьфинальных матчей "Рубин" сыграет с "Сибирью". Начало в 15:00.
Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Сибирь"
Коэффициенты Winline: П1 1,35 - Н 4,08 - П2 8,92
прогноз на матч
Прогноз "СЭ" – 2:0.
Ориентировочные составы
"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Устинов - Камболов, Цакташ - Ахметов, Гекдениз, Ткачук - Канунников.
"Сибирь": Цыган - Выходил, Гладышев, Кушнирук, Мищенко, Макаренко - Кувшинов, Вотинов, Чеботару, Рухаиа - Андреев.
Потери: - - Макаренко (дискв.).
трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Сибирь".
Прямая трансляция матча "Рубин" - "Сибирь" - в среду, 1 марта, на канале "Наш футбол".