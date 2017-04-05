Букмекеры прогнозируют победу "Локомотива" в матче с "Уфой"

Сегодня станет известен первый участник финального матча Кубка, который пройден на сочинской олимпийской арене "Фишт". В московском полуфинале встретятся "Локомотив" и "Уфа". Начало в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,50 - Н 3,48 - П2 6,82

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:0.

Ориентировочные составы

"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Квирквелия, Михалик - Игнатьев, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов, Янбаев - Ал.Миранчук, Ари.

"Уфа": Беленов - Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий - Пауревич, Карп, Безденежных - Фатаи, Сысуев.

Потери: В.Денисов, Чорлука (под вопросом) - Засеев (дискв.), Игбун (под вопросом).

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Уфа" - в среду, 5 апреля, на канале "Матч ТВ".