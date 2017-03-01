Букмекеры прогнозируют победу "Локомотива" в матче с "Тосно"

Сегодня станут известны все полуфиналисты Кубка страны. В одном из четвертьфинальных матчей "Локомотив" сыграет с "Тосно". Начало в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Тосно"

Коэффициенты Winline: П1 1,47 - Н 3,66 - П2 6,80

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2.

Ориентировочные составы

"Локомотив": Гильерме - Михалик, Чорлука, Пейчинович - Янбаев, И.Денисов, Коломейцев, В.Денисов - Ал.Миранчук, Фернандеш - Майкон.

"Тосно": Нигматуллин - Гарбуз, Абазов, Буйволов, Логашов - Кашчелан - Палиенко, Мухаметшин, Галиулин - Кутьин, Заболотный.

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Тосно" - в среду, 1 марта, на канале "Матч ТВ".