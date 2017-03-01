Букмекеры прогнозируют победу "Локомотива" в матче с "Тосно"

Сегодня станут известны все полуфиналисты Кубка страны. В одном из четвертьфинальных матчей "Локомотив" сыграет с "Тосно". Начало в 19:30.
Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Тосно"
Коэффициенты Winline: П1 1,47 - Н 3,66 - П2 6,80
прогноз на матч
Прогноз "СЭ" – 1:2.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Гильерме - Михалик, Чорлука, Пейчинович - Янбаев, И.Денисов, Коломейцев, В.Денисов - Ал.Миранчук, Фернандеш - Майкон.
"Тосно": Нигматуллин - Гарбуз, Абазов, Буйволов, Логашов - Кашчелан - Палиенко, Мухаметшин, Галиулин - Кутьин, Заболотный.
трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Тосно".
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Тосно" - в среду, 1 марта, на канале "Матч ТВ".