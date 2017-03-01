Букмекеры отдают предпочтение "Уфе" в матче с "Анжи"

Сегодня станут известны все полуфиналисты Кубка страны. В одном из четвертьфинальных матчей "Уфа" сыграет с "Анжи". Начало - в 17:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Анжи"
Коэффициенты Winline: П1 1,85 - Н 3,02 - П2 4,38
прогноз на матч
Прогноз "СЭ" – 1:0.
Ориентировочные составы
"Уфа": Беленов - Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий - Засеев, Пауревич, Обляков- Игбун, Фатаи.
"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили - Брызгалов, Эззатоллахи - Хубулов, Кацаев, Яковлев - Прудников.
Потери: - - Будковский (дискв.).
трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Анжи".
Прямая трансляция матча "Уфа" - "Анжи" - в среду, 1 марта, на канале "Матч ТВ".