Букмекеры отдают предпочтение "Уфе" в матче с "Анжи"

Сегодня станут известны все полуфиналисты Кубка страны. В одном из четвертьфинальных матчей "Уфа" сыграет с "Анжи". Начало - в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 1,85 - Н 3,02 - П2 4,38

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:0.

Ориентировочные составы

"Уфа": Беленов - Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий - Засеев, Пауревич, Обляков- Игбун, Фатаи.

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили - Брызгалов, Эззатоллахи - Хубулов, Кацаев, Яковлев - Прудников.

Потери: - - Будковский (дискв.).

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Анжи" - в среду, 1 марта, на канале "Матч ТВ".