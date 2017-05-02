Букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву" в финале против "Урала"

Сегодня на сочинской олимпийской арене "Фишт" состоится финальный матч. Кубок страны разыграют "Локомотив" и "Урал". Начало в 18:45.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 3,83 - Н 3,06 - П2 1,95

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2.

Ориентировочные составы

"Урал": Заболотный, Новиков, Динга, Балажиц, Данцев, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Павлюченко, Ильин.

"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Квирквелия, Михалик, В.Денисов, Тарасов, И.Денисов, Фарфан, Фернандеш, Ал.Миранчук, Ари.

Потери: Хозин, Чантурия (оба - травм.), Кулаков (дискв.) - Чорлука (травм.).

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Урал" - во вторник, 2 мая, на канале "Матч ТВ".