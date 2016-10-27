Букмекеры не верят в победу "Крыльев Советов" над "Локомотивом"

27 октября состоится матч 1/8 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Локомотив"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,27 – Н 2,87 – П2 2,24
Трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив" 27 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Локомотив".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив" 27 октября на канале, "Наш футбол".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=10-26, 34 – 62.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 октября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Локомотив"
|
2:2
|
10 марта 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Крылья Советов"
|
2:1
|
20 сентября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Крылья Советов"
|
2:0
|
11 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Локомотив"
|
0:0
|
21 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Крылья Советов"
|
0:0