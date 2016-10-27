12:00 | ФУТБОЛ — Кубок России

Букмекеры не верят в победу "Крыльев Советов" над "Локомотивом"

"Крылья Советов" – "Локомотив". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Крылья Советов" – "Локомотив". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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27 октября состоится матч 1/8 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,27 – Н 2,87 – П2 2,24

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив" 27 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив" 27 октября на канале, "Наш футбол".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=10-26, 34 – 62.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 октября 2013 года

Чемпионат РФПЛ

"Крылья Советов" – "Локомотив"

2:2

10 марта 2014 года

Чемпионат РФПЛ

"Локомотив" – "Крылья Советов"

2:1

20 сентября 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Локомотив" – "Крылья Советов"

2:0

11 апреля 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Крылья Советов" – "Локомотив"

0:0

21 августа 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Локомотив" – "Крылья Советов"

0:0
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