Букмекеры не верят в победу "Крыльев Советов" над "Локомотивом"

27 октября состоится матч 1/8 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,27 – Н 2,87 – П2 2,24

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив" 27 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив" 27 октября на канале, "Наш футбол".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=10-26, 34 – 62.

Результаты последних матчей