Бухаров - в атаке "Ростова" на матч с "Волгарем"

Тренерский штаб "Ростова" во главе с Леонидом Кучуком объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Волгаря". В атаке у дончан сыграет Александр Бухаров.
Составы команд на матч 1/16 финала Кубка России выглядят следующим образом:
"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Макеев - Гацкан, Маер, Байрамян, Думбья, Зуев - Бухаров
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Киреев, Могилевец, Кинтеро, Ионов, Дядюн, Шомуродов.
"Волгарь": Терновский - Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев - Букия, Бабаев, Болонин , Газзаев, Шалаев - Бабырь
Запасные: Бучнев, Степанов, Сутормин, Дышеков, Акбашев, Пилиев, Кабутов, Лесников, Жабкин, Веркашанский, Соломатин.
Напомним, матч "Волгарь" - "Ростов" состоится сегодня. Начало игры - 18.00 по московскому времени.
Наш состав на матч #ВолгарьРостов pic.twitter.com/sb4nk0mjhc– Football Club Rostov (@rostovfc) 20 сентября 2017 г.