Бухаров - в атаке "Ростова" на матч с "Волгарем"

Тренерский штаб "Ростова" во главе с Леонидом Кучуком объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Волгаря". В атаке у дончан сыграет Александр Бухаров.

Составы команд на матч 1/16 финала Кубка России выглядят следующим образом:

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Макеев - Гацкан, Маер, Байрамян, Думбья, Зуев - Бухаров

Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Киреев, Могилевец, Кинтеро, Ионов, Дядюн, Шомуродов.

"Волгарь": Терновский - Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев - Букия, Бабаев, Болонин , Газзаев, Шалаев - Бабырь

Запасные: Бучнев, Степанов, Сутормин, Дышеков, Акбашев, Пилиев, Кабутов, Лесников, Жабкин, Веркашанский, Соломатин.

Напомним, матч "Волгарь" - "Ростов" состоится сегодня. Начало игры - 18.00 по московскому времени.

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