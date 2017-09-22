Будогосский - о недовольстве Манчини судейством

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров матча "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" в рамках 1/16 финала Кубка России.

После окончания встречи, в которой "Зенит" уступил (2:3) главный тренер команды Роберто Манчини высказал недовольство судейством, не конкретизировав, впрочем, свои претензии.

– Не знаю, какие у него вопросы по судейству, поскольку конкретно он ничего не называет, – говорит Будогосский. – А высказать мнение – это его право. Будем смотреть, изучать, будем разбираться.

– У вас есть вопросы к арбитрам по этому матчу?

– Оценка судейства – положительная. (Сергей ЕГОРОВ)

Гендиректор "Динамо": "Судейство в матче с "Зенитом" было абсолютно нормальным, непредвзятым" //

Александр Точилин: "Манчини недоволен судейством? Удаление было чистым" //

Роберто Манчини: "Матч омрачен судейскими ошибками"

