Борис Игнатьев: "Уфа", "Анжи", "Локомотив" и "Краснодар" - фавориты Кубка России"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьеввысказал мнение, что почти все клубы премьер-лиги, вышедшие в четвертьфинал Кубка России, являются фаворитами турнира. В список фаворитов специалиста не вошли "Рубин", "Тосно", "Урал" и "Сибирь".

– После вылета "Зенита" одного фаворита нет. "Локомотив", "Краснодар", "Анжи" и "Уфа" – вот эти команды сейчас по потенциалу основные претенденты на победу в Кубке, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Все решит их отношение к турниру. "Уфа", например, показывает содержательный футбол, хорошо выстроена игра команды. У футболистов "Уфы" появилась уверенность, плюс видна тактическая выучка и работа тренерского штаба. Что касается "Локомотива", то мне очень понравилась игра команды в четвертьфинальном матче с "Крыльями Советов".

"Локомотив" находится в хорошем функциональном состоянии, они быстры и логичны в принятии решений. Есть недочеты, но в целом команда надежно обороняется, в отличие от "Зенита". У них четко обозначен переход из обороны в атаку. В их игре наблюдаются серьезные изменения в положительную сторону.