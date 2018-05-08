Борис Игнатьев: "Опыт игры в РФПЛ дает "Тосно" серьезное преимущество"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у "Тосно" более высокие шансы на победу в финале Кубка России. В решающем матче "Тосно" сыграет с "Авангардом". Встреча состоится 9 мая.

- Опыт игры в высшем эшелоне российского футбола сыграет на руку "Тосно" в финале, - цитируют "Известия" Игнатьева. - Команда Парфенова на равных боролась с лучшими клубами РФПЛ, и футболисты уже имеют хорошую практику игры на высоких скоростях и с высоким уровнем единоборств. Это дает им серьезное преимущество перед клубом из Курска.