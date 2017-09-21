Борис Чухлов: "Куда смотрят судьи?"

Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов после вылета сине-бело-голубых из розыгрыша Кубка России в 1/16 финала признался, что был удивлен решением главного тренера Роберто Манчини выпустить в основном составе 18-летнего полузащитника Кирилла Капленко. Также экс-форвард раскритиковал судью матча с питерским "Динамо" Павла Кукуяна, который на 10-й минуте встречи удалил защитника "Зенита" Миху Мевлю.

- Какие впечатления от игры "Зенита"?

- Я просто хочу поздравить "Динамо".

- Мог ли тренерский штаб и футболисты недооценить соперника?

- В принципе я думаю, что в первом тайме так все и было. Но главный вопрос в том, откуда появился человек под 55-м номером? (Кирилл Капленко - Прим. "СЭ") Что он делал в эпизоде со вторым голом? А с третьим? У нас эксперименты какие-то?

Я хотел посмотреть на "Динамо". Очень классная команда, организованная, агрессивная. Ребята вышли доказать, что они не последние футболисты, несмотря на то, что играют в ФНЛ. Думаю, всем понравилась игра. После нее на "Динамо" будет ходить больше народу, как и в свое время на "Тосно".

"Зениту" надо задуматься насчет того, что происходит в команде. Удаление, конечно, на совести судьи, как и в матче "Тосно"- "Спартак". Если в каждой игре будут такие удаления, их будет 5-6 за игру. Удаление в матче "Тосно"- нонсенс! Куда смотрят судьи? Я не выгораживаю "Зенит", однако за что удалили Мевлю? Рад, что после удаления команда завелась, это было здорово.

- Может ли вылет из кубка положительно сказаться на результатах команды в других турнирах?

- Не знаю. В мое время у тренера было 15-16 игроков, а сейчас их 25. При этом вдруг появляется неизвестный человек в ключевой зоне и привозит два гола. Я шокирован. Этот вопрос надо адресовать не мне, а клубу. Я вчера смотрел игру "Авангард" - ЦСКА и ждал когда "Авангард" забьет. Я давно не видел такого неуважения к кубку. "Зенит" это касается в меньшей степени, потому что команда билась в меньшинстве. (Артем РЯБОВОЛ)

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