Болельщики "Урала" выразили несогласие с переносом матча Кубка России в Краснодар

Болельщики "Урала" выразили несогласие с переносом матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром" из Екатеринбурга в Краснодар, сообщает сайт союза болельщиков "Урала". Соответствующее решение было принято из-за проблем с газоном на екатеринбургском стадионе.

Приводим полностью заявление союза болельщиков "Урала":



После анализа всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, "Союз болельщиков Урала" выражает свое несогласие с действиями руководства "Урала". Согласно регламенту проведения соревнования за Кубок России сезона-2016/17, запасным стадионом для матчей "Урала" является стадион "Геолог" в Тюмени. В том случае, когда запасной стадион не готов к приему матча, должно быть выбрано нейтральное поле. Отправка письма от "Урала" в адрес РФС с просьбой о переносе места проведения матча позволила обойти эти требования.



Мы не знаем, какие факторы учитывались при принятии этого решения. Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков "Урала" присутствовать на матче любимой команды. Как минимум, говоря о получении компенсации от "Краснодара", можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счет данной компенсации. А также своим решением "Урал" сам отдал команде соперника преимущество "своего поля".



Такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства клуба со стороны болельщиков. С целью исключить возникновение негативных последствий после принятия сложных решений предлагаем Иванову Григорию Викторовичу создать совет болельщиков при президенте "Урала" по примеру президента РФС.