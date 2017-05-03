Болельщики "Урала" получат резервный самолет

"Уральские авиалинии" отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков "Урала", которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета, информирует ТАСС. Лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов. Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 по московскому времени.

Напомним, финальный матч Кубка России прошел вчера на стадионе "Фишт". "Локомотив" стал обладателем трофея, победив "Урал" со счетом 2:0.

Болельщики "Урала" не смогли вылететь из Сочи из-за неисправности самолета