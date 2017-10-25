19:53 | Футбол — Кубок России

Болельщики "Спартака" пришли на 50-й матч Карреры в масках наставника


 
Маска Массимо Карреры - в свежем &quot;СЭ&quot;.Маска Карреры! Уникальный номер "СЭ"

 

Болельщики "Спартака" пришли на матч 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика в масках главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Эта встреча стала для итальянского наставника 50-й во главе команды.

Маски предоставил "Спорт-Экспресс", выпустив свежий номер газеты с обложкой лица Карреры, которое можно было вырезать. Также картинку можно было скачать на сайте "СЭ".

 

 

 

 

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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