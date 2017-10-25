Болельщики "Спартака" пришли на 50-й матч Карреры в масках наставника

Болельщики "Спартака" пришли на матч 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика в масках главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
Эта встреча стала для итальянского наставника 50-й во главе команды.
Маски предоставил "Спорт-Экспресс", выпустив свежий номер газеты с обложкой лица Карреры, которое можно было вырезать. Также картинку можно было скачать на сайте "СЭ".
Болельщики 🔴⚪️ идут на матч в обложке @sportexpress !)) pic.twitter.com/08WRcMwDOV– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 октября 2017 г.
Маски Карреры от @sportexpress 👍 #Каррера50 #СпартакСпартакНч pic.twitter.com/NlOb3jTyPQ– СЭ Спартак (@spartak_se) 25 октября 2017 г.