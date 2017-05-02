Болельщики "Локомотива" совершили самый массовый выезд в истории

"Локомотив" на финале Кубка России против "Урала" поддержат более 7 тысяч болельщиков. Как сообщает пресс-служба клуба, это самый массовый выезд красно-зеленых в истории.
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
⚠ В Сочи "Локо" поддержит более 7 тысяч человек! Это самый массовый выезд красно-зелёных в истории! ❤💚 #ИдемЗаКубком #ЖелезноВместе pic.twitter.com/PPuJwHiv1Q– ФК Локомотив (@fclm_official) 2 мая 2017 г.
баламошка
Видимо все болельщики в стране поедут.
16:24