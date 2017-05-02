Болельщики "Локомотива" совершили самый массовый выезд в истории

"Локомотив" на финале Кубка России против "Урала" поддержат более 7 тысяч болельщиков. Как сообщает пресс-служба клуба, это самый массовый выезд красно-зеленых в истории.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.