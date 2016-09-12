Болельщики бесплатно смогут посетить матч "Динамо" - "Ростов" из-за раннего начала встречи

Руководство "Динамо" приняло решение сделать бесплатным вход на матч 1/16 финала Кубка России против "Ростова"​, сообщает пресс-служба клуба. Сделано это было в связи с решением РФС назначить время проведения встречи на 14.00, и в целях увеличения посещаемости. О порядке получения билетов будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее было объявлено, что поединок начнется в дневное время, так как 21 сентября в Химках 21 сентября пройдет два матча в рамках Кубка России: "Динамо" принимает "Ростов", а "Химки" – "Локомотив".