Болельщик оштрафован за забитый гол в матче Кубка России

Болельщик 2000 года рождения оштрафован за то, что во время матча 1/64 финала Кубка России между "Благовещенском" и "Сахалином" (0:3) выбежал на поле и забил мяч в ворота одной из команд.

"В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". За совершение данного правонарушения Благовещенским городским судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей", – сообщается на официальном сайте управления МВД России по Амурской области