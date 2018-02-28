Билеты на перенесенный матч "Крылья" - "Спартак" останутся действительными

Болельщики смогут попасть на перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" по билетам, взятым на игру 28 февраля. Сегодня стало известно, что встреча будет перенесена из-за мороза. По данным "СЭ", матч состоится в апреле.

"Купленные билеты будут действовать на перенесенный матч или подлежат возврату (о порядке возврата будет сообщено дополнительно).

Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит извинения всем болельщикам, купившим билеты на эту игру, за случившиеся форс-мажорные обстоятельства, которые не зависели от работников стадиона и клуба", - говорится в сообщении на сайте "Крыльев".

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!