20:22 | Футбол — Олимп - Кубок России

Бэтмен, Тор, Железный кулак. "Енисей" выбирает, кого выбрать на замену в матче с "Локо"

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Твиттер "Енисея" с юмором прокомментировал ход матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива". Красноярцы предложили выпустить на замену одного из супергероев с совместного фото косплееров.

"Игра не идет... Кого выпускать в перерыве?" - говорится в сообщении. На снимок попали персонажи Существо, Тор, Псайлок, Серебряный Серфер, Железный кулак, Росомаха, Призрачный гонщик, Джин Грей, Робин, Бэтмен. 

 

Напомним, что в честь Хэллоуина "Енисей" представил игроков стартового состава в образах чудовищ и монстров.

Трансляция матча "Локомотив" - "Енисей"

Локомотив - Енисей

 

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