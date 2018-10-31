Бэтмен, Тор, Железный кулак. "Енисей" выбирает, кого выбрать на замену в матче с "Локо"

Твиттер "Енисея" с юмором прокомментировал ход матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива". Красноярцы предложили выпустить на замену одного из супергероев с совместного фото косплееров.
"Игра не идет... Кого выпускать в перерыве?" - говорится в сообщении. На снимок попали персонажи Существо, Тор, Псайлок, Серебряный Серфер, Железный кулак, Росомаха, Призрачный гонщик, Джин Грей, Робин, Бэтмен.
Игра не идет... Кого выпускать в перерыве? #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/CE7JXDbd0Z– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 31 октября 2018 г.
Напомним, что в честь Хэллоуина "Енисей" представил игроков стартового состава в образах чудовищ и монстров.
Трансляция матча "Локомотив" - "Енисей"
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