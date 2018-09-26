"Балтика" - "Локомотив": Ротенберг и Тарасов сыграют с первых минут у железнодорожников

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики". Встреча на стадионе "Калининград" начнется в 21.00 по московскому времени.

"Балтика": Помазан, Тишкин, Буйволов, Таказов, Плиев, Магаль, Касаев, Шешуков, Григорьев, Шаваев, Дядюн.

Запасные: Лантратов, Черчесов, Крючков, Каленкович, Дмитриев, Погребняк, Радунович.

"Локомотив": Коченков, Ротенберг, Михалик, Кверквелия, Лысов, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

Запасные: Медведев, Игнатьев, Хеведес, Идову, Баринов, Миронов, Тугарев, Эдер.

"Балтика" – "Локомотив": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 21.00 (мск)