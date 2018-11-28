Бакаев психанул после замены. Семшову пришлось успокаивать игрока

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев не стал скрывать своих эмоций после замены в гостевом первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Оренбургом". Главный тренер оружейников Игорь Черевченко решил сделать первую перестановку на 69-й минуте при счете 3:1 в пользу своей команды. В игру вступил Резиуан Мирзов.

Зелимхан Бакаев и Игорь Черевченко.

Бакаев покинул поле с явным раздражением, быстро поприветствовал партнера и продолжил проявлять негативные эмоции – размахивал руками и кричал. Футболист прошел вдоль скамейки перед Черевченко, который стоял в технической зоне со сложенными на груди руками. Через минуту камера выхватила сидящего футболиста, которого успокаивает ассистент главного тренера Игорь Семшов.

Зелимхан Бакаев и Игорь Семшов.

Бакаев выступает за "Арсенал" на правах аренды, права на футболиста принадлежат "Спартаку". Статистику игрока можно изучить здесь.

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