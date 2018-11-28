Бакаев психанул после замены. Семшову пришлось успокаивать игрока

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев не стал скрывать своих эмоций после замены в гостевом первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Оренбургом". Главный тренер оружейников Игорь Черевченко решил сделать первую перестановку на 69-й минуте при счете 3:1 в пользу своей команды. В игру вступил Резиуан Мирзов.
Бакаев покинул поле с явным раздражением, быстро поприветствовал партнера и продолжил проявлять негативные эмоции – размахивал руками и кричал. Футболист прошел вдоль скамейки перед Черевченко, который стоял в технической зоне со сложенными на груди руками. Через минуту камера выхватила сидящего футболиста, которого успокаивает ассистент главного тренера Игорь Семшов.
Бакаев выступает за "Арсенал" на правах аренды, права на футболиста принадлежат "Спартаку". Статистику игрока можно изучить здесь.
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