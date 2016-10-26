Артур Нигматуллин: "Динамо" наверняка жаждет реванша за поражение в ФНЛ"

Вратарь "Тосно" Артур Нигматуллин перед домашним матчем 1/8 финала Кубка России против "Динамо" отметил, что команда полна решимости доказать закономерность победы над бело-голубыми во встрече 10-го тура первенства ФНЛ (1:0). По словам голкипера, его партнеры хотят подтвердить свой высокий уровень.

– Мы прекрасно понимаем, что "Динамо" хочет взять реванш, но и сами желаем подтвердить свой уровень, - приводит пресс-служба "Тосно" слова Нигматуллина. - Доказать, что та победа не была случайностью, как многие посчитали.

Матч между "Динамо" и "Тосно" состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Тосно" - "Динамо"