Артур Малоян: "Енисей" не боится "Ахмат"

Нападающий "Енисея" Артур Малоян перед матчем с "Ахматом" в Кубке России рассказал о том, что команда подходит в хорошем состоянии. По его словам, ничего свехъестественного в игре против грозененцев нет.
– К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном, - цитирует пресс-служба клуба Малояна. - Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественное о в матче с командой премьер-лиги нет.
– Уже в это воскресенье игра с “Крыльями Советов”, будете беречь силы?
– Мы выкладываемся по полной всегда – кубок это или чемпионат. Эта игра не исключение. Если мы сыграем так, как мы умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника.
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