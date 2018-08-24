Артур Григорьянц: "Надеемся, что матч между "Торпедо" и "Динамо" пройдет без нарушений"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассчитывает, что игра 1/16 финала Кубка России между московскими клубами "Торпедо" и "Динамо" пройдет без происшествий.

Встреча состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова 26 или 27 сентября.

- Надеемся, что игра пройдет без нарушений, две московские команды покажут хороший футбол, а зрители поддержат их в рамках закона, - цитирует "РИА Новости" Григорьянца.

Ранее стали известны все пары 1/16 финала Кубка России.