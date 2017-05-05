Артур Григорьянц: "КДК рассмотрит инцидент с выбежавшими на поле болельщиками "Локомотива" в финале Кубка России"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с появлением болельщиков "Локомотива" на поле в матче финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом" (2:0). Заседание КДК РФС по матчу финала Кубка России пройдет 11 мая.

– Помимо инцидента в конце встречи с потасовкой футболистов КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками "Локомотива" и выбегание на поле фанатов столичной команды, – приводит ТАСС слова Григорьянца.

После игры на поле вспыхнула массовая драка, Ари и Фарфан были удалены с поля. Впоследствии форвард екатеринбуржцев Роман Павлюченко в нецензурной форме высказался в адрес Ари и заявил, что бразильца надо "выгнать из страны".