Артем Фидлер: "Не подам руки Фернандешу"

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) прокомментировал массовую драку, поводом для которой послужила его потасовка с хавбеком железнодорожников Мануэлом Фернандешем. В результате драки с поля были удалены Фидлер и нападающий "Урала" Эдгар Манучарян, а также форварды "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан.
– Это наше с Фернандешем дело, – приводит ТАСС слова Фидлера. – Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все, что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет.
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //
Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"
будут распространяться только на Кубок России //
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России
serzheo
Понатаскали масаев диких, за миску похлебки, теперь хаваем все это. То ли еще будет. Лимит ужесточить и ввести уровень приглашаемых легов, что б всякий шлак не приезжал.
23:39
Знаток1964
ФИФА просто обязано не допустить Паровоз до Еврокубков....за провокацию ДРАКИ......Они и в Европе..всех мочить будут....Ждём РЕАКЦИИ Мирового сообщества
23:21
karlikf1
Если иностранцы действительно ведут так, как привыкли в своём сытом и "цивилизованном" буржуинстве и считают, что могут говорить что угодно, то хлебало им стоит затыкать по-русски, как у нас это принято. Но не на поле, а в подтрибунке, прям в их буржуйское чёрное хрюкало.
23:04