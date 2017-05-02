Артем Фидлер: "Не подам руки Фернандешу"

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) прокомментировал массовую драку, поводом для которой послужила его потасовка с хавбеком железнодорожников Мануэлом Фернандешем. В результате драки с поля были удалены Фидлер и нападающий "Урала" Эдгар Манучарян, а также форварды "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан.

– Это наше с Фернандешем дело, – приводит ТАСС слова Фидлера. – Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все, что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //

Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России