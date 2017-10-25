Артем Федчук: "Выходя на замену, думал лишь о том, как помочь "Авангарду" в матче с "Тамбовом"

Нападающий "Авангарда" Артем Федчук после матча 1/8 финала Кубка России против "Тамбова" (0:2) подчеркнул, что газон на стадионе тамбовчан был не очень хорошего качества. Отметим, что сегодня форвард записал на свой счет забитый гол.

– Первые минут 15-20 было тяжело играть, сказывался газон, который был не очень хорошего качества, потом игра стала равной, моменты были как у наших ворот, так и у чужих, – цитирует клубная пресс-служба Федчука. – Когда выходишь на поле, все мысли только об игре. Когда выходил на замену, думал лишь о том, как помочь команде! Так и получилось!

Я отобрал у соперника мяч, обыграл игрока и забил гол! Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Для нас очень важна ваша поддержка. Теперь предстоит матч чемпионата, и нужно думать уже об этой игре. Этот поединок будет еще сложнее и нужно приложить максимум усилий, чтобы во второй раз обыграть "Тамбов".