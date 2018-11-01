Арсений Логашов: "Как может не удивить "Зенит" - команда, которая занимает первое место?"

Защитник "Ростова" Арсений Логашов прокомментировал исход матча 1/8 финала Олимп-Кубка Росии против "Зенита" (3:1). Защитник открыл счет на 4-й минуте, забив первый гол за пять лет.

– Рад ли забитому мячу? Скорее доволен, что победили. А мяч посвящаю своей жене, – цитирует официальный сайт "Ростова" Логашова.

– Удивил ли чем-нибудь "Зенит"?

– Как может не удивить команда, которая занимает первое место в лиге? "Зенит" – сильный коллектив, в котором собраны большие профессионалы, но сегодня мы были нацелены только на победу, рад, что прошли в четвертьфинал Кубка. А теперь все мысли об игре против "Краснодара".

– Что скажете о сегодняшней поддержке?

– Болельщики были великолепны. На стадионе собралось большое количество людей, несмотря на будний день. Понравились фонарики на трибунах, эмоции, радость болельщиков после забитых мячей. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку.