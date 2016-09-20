Арсений Логашов: "Химки" умеют настраиваться на соперников"

Защитник "Локомотива" Арсений Логашов накануне матча 1/16 финала Кубка России против "Химок"​ вспомнил свой дебют в премьер-лиге. Футболист с 2009 по 2011 год выступал за подмосковную команду.

– В составе "Химок", еще совсем молодым, я дебютировал в премьер-лиге, - цитирует пресс-служба "Локомотива" Логашова. - Работал в сплоченном коллективе и с хорошими тренерами, поэтому о том периоде сохранил только самые добрые воспоминания. Не так много людей осталось в "Химках" с тех пор, но, к примеру, с Николаем Тюниным мы вместе играли, и я буду рад новой встрече.

– Что известно о сопернике?

– Пока команда находится в нижней части таблицы ФНЛ, но мне запомнилась крупная победа "Химок" над "Кубанью" (4:1). Так что настраиваться команда умеет.

– Чем примечателен стадион "Родина"?

– Небольшой, но уютный стадион, прямо в жилом массиве. Еще рядом церковь. Иногда во время матчей и тренировок слышен звон колокола. Мне кажется, болельщики, которые еще не бывали на этом стадионе, с интересом отправятся к новому месту. География нашего футбола это ведь не только премьер-лига. Будем ждать наших болельщиков.