15:44 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Арсенал" – "Оренбург": Первый четвертьфинальный матч начнется в 16.00

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Первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Оренбургом" и "Арсеналом" и пройдет 28 ноября в 16.00 (мск). Встреча состоится на стадионе "Газовик".

Напомним, что с сезона 2018/2019 четвертьфиналы и полуфиналы Олимп-Кубка России играются по два матча – дома и в гостях.

 

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