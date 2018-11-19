"Арсенал" – "Оренбург": Первый четвертьфинальный матч начнется в 16.00

Первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Оренбургом" и "Арсеналом" и пройдет 28 ноября в 16.00 (мск). Встреча состоится на стадионе "Газовик".
Напомним, что с сезона 2018/2019 четвертьфиналы и полуфиналы Олимп-Кубка России играются по два матча – дома и в гостях.
👍😃🏆Стало известно время начала первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России между "Оренбургом" и "Арсеналом".– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 19 ноября 2018 г.
⏰Начало матча в 16:00 по Москве. pic.twitter.com/PU6wnUx1va
Загрузка...