"Арсенал" – "Оренбург": Первый четвертьфинальный матч начнется в 16.00

Первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России между "Оренбургом" и "Арсеналом" и пройдет 28 ноября в 16.00 (мск). Встреча состоится на стадионе "Газовик".

Напомним, что с сезона 2018/2019 четвертьфиналы и полуфиналы Олимп-Кубка России играются по два матча – дома и в гостях.