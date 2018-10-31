21:22 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Арсенал" Кононова победил "Ахмат" в Грозном и вышел в кубковый четвертьфинал

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"Арсенал" победил "Ахмат" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (2:0). Голами отметились нападающий Лука Джорджевич и хавбек Резиуан Мирзов

В 1/4 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" встретится с "Оренбургом"

Олимп - Кубок России 

1/8 финала 

"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) - 0:2 (0:1)

Голы: Джорджевич, 16 (0:1). Мирзов, 70 (0:2). 

"Ахмат" (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Гащенков (Иванов, 59), Думбья (Мбенг, 73), Раванелли, Исмаэл, Митришев, Балай.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Кадири Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Костадинов, Бакаев (Горбатенко, 57), Джорджевич.

Предупреждения: Гащенков, 23. Исмаэл, 31. Костадинов, 43. Семенов, 90. 

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва), Семенов (Гатчина).

31 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Ахмат - Арсенал Т

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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