"Арсенал" Кононова победил "Ахмат" в Грозном и вышел в кубковый четвертьфинал

"Арсенал" победил "Ахмат" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (2:0). Голами отметились нападающий Лука Джорджевич и хавбек Резиуан Мирзов.
В 1/4 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" встретится с "Оренбургом".
Олимп - Кубок России
1/8 финала
"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) - 0:2 (0:1)
Голы: Джорджевич, 16 (0:1). Мирзов, 70 (0:2).
"Ахмат" (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Гащенков (Иванов, 59), Думбья (Мбенг, 73), Раванелли, Исмаэл, Митришев, Балай.
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Кадири Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Костадинов, Бакаев (Горбатенко, 57), Джорджевич.
Предупреждения: Гащенков, 23. Исмаэл, 31. Костадинов, 43. Семенов, 90.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва), Семенов (Гатчина).
31 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".