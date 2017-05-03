Ари: "Знаю о словах Павлюченко"

Нападающий "Локомотива" Ари отказался комментировать слова Романа Павлюченко в свой адрес. В концовке финального матча Кубка России с "Уралом" бразилец стал одним из зачинщиков массовой драки. После этого Павлюченко обозвал его нецензурным словом и потребовал длительной дисквалификации форварда железнодорожников.

– Вы в курсе того, что о вас сказал Роман Павлюченко?

– Знаю об этом, но комментировать никак не хочу. Лучше скажу о хорошем. Я очень счастлив, что завоевал свой первый титул в России с "Локомотивом". Хочу поблагодарить всех игроков команды, весь тренерский штаб и руководство. Поздравляю и тех, кто трудится в клубе и команде изо дня в день – администраторов, физиотерапевтов, массажистов, поваров базы, переводчиков…

Наша команда очень сплоченная. Спасибо тем, кто в меня поверил, – тренеру, президенту, директорам клуба. В России я дважды выигрывал серебряные медали, а сейчас чувствую себя чемпионом и счастье переполняет меня. И это чувство я хотел бы разделить с нашими болельщиками! (Сергей ЕГОРОВ)

Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России //

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о" //

Роман Павлюченко: "Ари надо выгнать из страны. Пускай в Бразилию летит" //

Ари: "Не верю, что это сказал Павлюченко" //

Роман Павлюченко: "Не имел права так говорить про Ари, но его надо наказать"