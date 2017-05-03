Ари: "Вскипел, когда увидел, как бьют по лицу Фарфана"

Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что изначально хотел разнять драку в концовке финального матча Кубка России с "Уралом" (2:0). Он подчеркнул, что в случившемся виноваты исключительно эмоции.

– Вы стали одним из участников инцидента – что это было?

– Признаю: я хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме. При этом всю заваруху начал футболист команды соперника. Посмотрите видео как следует, там это заметно – если бы игрок "Урала" сдержался, остановился, ничего бы не произошло. Я просто вскипел, когда увидел, что соперник бьет кулаком по лицу Фарфана. При этом досталось по физиономии и Фернандешу.

Не могу смириться с тем, что два моих друга получают такие удары. Не могу остаться безучастным! На видео хорошо видно – игрок "Урала" бьет по лицу Фернандеша, потом Фарфана. Но хочу отметить, что все это произошло потому, что все мы были на эмоциях. Страсти просто зашкаливали. (Сергей ЕГОРОВ)