Ари - в запасе "Локомотива" на игру с "Тосно"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 1/4 финала Кубка России против "Тосно". Форвард Ари, перебравшийся в стан красно-зеленых в последний день трансферного окна, начнет встречу на скамейке запасных. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов - Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев - Ал. Миранчук - Майкон.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"