Ари - в нападении "Краснодара" на матч с нальчикским "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 1/16 финала Кубка России с нальчикским "Спартаком". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Синицын (В), Гогличидзе, Татаев, Мартынович, Петров, Торбинский, Фомин, Моргунов, Окриашвили, Быстров, Ари.

Запасные: Адамов, Енджейчик, Жоаозиньо, Газинский, Назаров, Лаборде, Натхо.

Стартовый состав "Спартака": Антипов, Дашаев, Мурачев, Макоев, Соблиров, Дроздов, Кузнецов, Ахриев, Каркаев, Шариф Мухаммад, Гугуев.

Запасные: Орсаев, Марченко, Балкаров, Войнов, Ахъядов, Тебердиев, Крамаренко.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.