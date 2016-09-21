16:24 | ФУТБОЛ — Кубок России

Ари - в нападении "Краснодара" на матч с нальчикским "Спартаком"

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч 1/16 финала Кубка России с нальчикским "Спартаком". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Синицын (В), Гогличидзе, Татаев, Мартынович, Петров, Торбинский, Фомин, Моргунов, Окриашвили, Быстров, Ари.

Запасные: Адамов, Енджейчик, Жоаозиньо, Газинский, Назаров, Лаборде, Натхо.

Стартовый состав "Спартака": Антипов, Дашаев, Мурачев, Макоев, Соблиров, Дроздов, Кузнецов, Ахриев, Каркаев, Шариф Мухаммад, Гугуев.

Запасные: Орсаев, Марченко, Балкаров, Войнов, Ахъядов, Тебердиев, Крамаренко.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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