Ари: "В начале матча с "Уфой" получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть"

Нападающий "Локомотива" Ари после полуфинала Кубка России против "Уфы" (1:0) отметил, что команда заслуженно вышла в финал турнира. По словам бразильца, он мог уйти с поля после первого тайма из-за болезненного удара по ноге, но решил продолжать игру.

- Игра получилась сложной, - приводит пресс-служба "Локо" слова Ари. - "Уфа" могла открыть счет в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге все и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.

- После травм Игнатьева и Михалика был риск остаться в меньшинстве. Как это смотрелось со скамейки запасных?

- Хотелось даже снова выбежать на поле! Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал.