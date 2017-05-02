Ари: "Не верю, что это сказал Павлюченко"

Форвард "Локомотива" Ари отреагировал на жесткие высказывания нападающего "Урала" Романа Павлюченко после финала Кубка России.

Павлюченко в интервью "СЭ" после финала Кубка России, в котором "Урал" уступил "Локомотиву" (0:2), а уже в компенсированное арбитров время произошла массовая драка, так отозвался о бразильцев: "Понимаю, хороший футболист, но вести себя, как г…о, нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда".

– Я не верю, что это сказал Роман, – заявил Ари. – Сейчас мы отмечаем победу в Кубке. (Сергей ЕГОРОВ)

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек - г...о" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой