Ари: "Локомотив" - очень сплоченная команда"

Полузащитник "Локомотива" Ари в интервью пресс-службе железнодорожников после четвертьфинала Кубка России с "Тосно" (1:0) отметил, что ему было приятно дебютировать в составе новой команды. Бразилец вышел на поле на 71-й минуте вместо Майкона.

- Что ты испытывал, выходя на замену?

- О, это очень приятные чувства! Я рад, что игра завершилась победой. От этого мне вдвойне приятнее.

- Ты вышел на поле и сразу создал несколько моментов…

- Совсем немного не хватило, чтобы забить гол. Я расстроен, но, повторюсь, главное – что матч завершился победой. Сейчас сфокусируюсь на подготовке к следующей игре.

- Как в целом приняли в команде? С кем больше всего общаешься?

- Меня очень тепло и дружелюбно встретили. Видно, что "Локомотив" - настоящий коллектив, очень сплоченная команда. Мне помогают адаптироваться, подсказывают. Хорошо, что в "Локо" есть и бразильцы – так адаптация проходит еще проще.