Ари, Фарфан, Фернандеш, Манучарян и Фидлер покинули Дом футбола

Нападающий "Локомотива" Ари и полузащитники Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш покинули Дом футбола, где проходит заседание КДК РФС, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Вместе с ними здание покинули форвард "Урала" Эдгар Манучарян и хавбек Артем Фидлер. Все игроки воздержались от каких-либо комментариев. На заседании был рассмотрен эпизод финального матча Кубка России "Урал" - "Локомотив" (0:2).

Напомним, что в концовке встречи между защитником Артемом Фидлером и полузащитником "Локо" Мануэлом Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в драку с участием капитана уральцев, Эдгара Манучаряна, Ари и Джефферсона Фарфана. Главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил всех четырех за потасовку.

В протоколе матча их действия оценены как "агрессивное поведение за драку". Согласно статье 97 части 2 дисциплинарного регламента РФС, Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну за участие в массовой драке грозит по шесть матчей дисквалификации. Отметим, что санкции распространяются исключительно на Кубок России.