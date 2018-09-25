Арбитр Федотов снят с кубковой игры и будет серьезно наказан

Как стало известно "СЭ", матч 1/16 финала Олимп-Кубка России "Нижний Новгород" – "Уфа" в среду вместо Игоря Федотова будет судить Виталий Мешков. Замена арбитра вызвана грубейшей ошибкой столичного рефери, которую он допустил в игре 13-го тура первой лиги "Химки" – "Армавир" (2:3).

Матч "Химки" – "Армавир".

Матч "Химки" – "Армавир".

На 85-й минуте Федотов правильно назначил 11-метровый удар в ворота гостей за фол Романенко, задержавшего соперника. При этом рефери почему-то решил, что правила нарушил Гаджибеков, собрался было наказать его предупреждением, достав карточку, но затем передумал.

Матч "Химки" – "Армавир".

Пенальти был выполнен, "Химки" забили гол, мяч был поставлен на центр. И тут Федотов побежал к резервному арбитру Игорю Панину, еще раз достал желтую карточку и показал ее Романенко. Для футболиста "Армавира" она стала второй – он был удален с поля.

Матч "Химки" – "Армавир".

Справедливость восторжествовала? Можно так сказать. Но Федотов совершил техническую ошибку. Предупреждение следовало вынести до того, как был произведен 11-метровый удар.

А так получилось, что судья своими действиями дал армавирцам повод написать протест. Те этого не сделали. Но от того ошибка арбитра не перестала быть грубой. Не исключено, что теперь Федотов надолго окажется на судейской скамейке запасных и не будет допускаться к работе. (Александр БОБРОВ)