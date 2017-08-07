18:05 7 августа | Футбол — Кубок России

"Арарат" сыграет с "Сатурном" без Павлюченко и Измайлова

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"Арарат" объявил состав на матч 1/64 финала Кубка России против "Сатурна". Ворота столичной команды будет защищать экс-голкипер ЦСКА Сергей Ревякин. Отметим, что в заявке команды отсутствуют Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

Роман не играет из-за дисквалификации, которую он получил после удаления в составе "Локомотива" в финале Кубка России против "Урала" (2:0).

Состав команды выглядит следующим образом: Ревякин, Лебеденко, Воронкин, Тараканов, Алексанян, Айрапетян, Хурцидзе, Кацалапов, Самошников, Попов, Давыдов.

Запасные: Сугробов, Морозов, Калайджян, Рыжов, Тобоев, Мамаханов, Земченков.

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crazysun78

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