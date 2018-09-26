"Анжи" стал соперником "Спартака" по 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России

"Анжи" победил "Чайку" со счетом 2:1 в 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России. На следующей стадии турнира махачкалинцы встретятся со "Спартаком", который ранее победил "Черноморец" (1:0). Игры 1/8 финала должны пройти 31 октября и 1 ноября

ОЛИМП- Кубок России

1/16 финала

"Чайка" (Песчанокопское) - "Анжи" (Махачкала) - 1:2 (0:1)

Голы: Долгов, 41 (0:1). Хохлачев, 57 (1:1). Чансельор, 84 (1:2).

"Чайка" (Песчанокопское): Граб, Бутырин, Дубовой, Демченко, Гречкин, Шахтиев, Ситников (Хохлачев, 46), Шаров, Магомедов (Гиоргобиани, 74), Чалый (Обозный, 87), Подбельцев.

"Анжи" (Махачкала): Будаков, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Гиголаев, Чайковский, Ондуа, Хамдамов, Глебов, Ахъядов (Мохаммад, 90), Долгов (Маркелов, 58).

Предупреждения: Глебов, 7. Долгов, 33. Хамдамов, 75.

Судьи: Сельдяков (Балашиха). Гурбанов (Краснодар), Бочков (Сочи).

26 сентября. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр