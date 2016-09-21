"Анжи" победил "Мордовию" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"Анжи" в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победил "Мордовию" – 2:1. Соперником махачкалинского клуба по 1/8 финала будет победитель пары "Тамбов" – "Зенит".

Кубок России

1/16 финала

"Мордовия" (Саранск) – "Анжи" (Махачкала) – 1:2 (0:2)

Голы: Иличевич, 6 (0:1). Мутари, 45+1 (0:2). Лукьянов, 87 (1:2).

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Осипов, Молодцов, Багаев, Иванов, Дегтярев (Алхазов, 68), Кренделев, Игнатович (Лукьянов, 76), Деобальд (Захарченко, 61), Амбарцумян.

"Анжи": Юрченко, Менса, Шандау, Гасанов (Ямбере, 72), Тигиев, Иличевич (Бериша, 81), Газимагомедов, Мутари (Паршивлюк, 63), Георгиевский, Маевский, Будковский.

Предупреждения: Иванов, 66. Юрченко, 86. Будковский, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).

21 сентября. Саранск. Стадион "Старт".