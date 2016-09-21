"Анжи" победил "Мордовию" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"Анжи" в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победил "Мордовию" – 2:1. Соперником махачкалинского клуба по 1/8 финала будет победитель пары "Тамбов" – "Зенит".
Кубок России
1/16 финала
"Мордовия" (Саранск) – "Анжи" (Махачкала) – 1:2 (0:2)
Голы: Иличевич, 6 (0:1). Мутари, 45+1 (0:2). Лукьянов, 87 (1:2).
"Мордовия": Леонов, Сабитов, Осипов, Молодцов, Багаев, Иванов, Дегтярев (Алхазов, 68), Кренделев, Игнатович (Лукьянов, 76), Деобальд (Захарченко, 61), Амбарцумян.
"Анжи": Юрченко, Менса, Шандау, Гасанов (Ямбере, 72), Тигиев, Иличевич (Бериша, 81), Газимагомедов, Мутари (Паршивлюк, 63), Георгиевский, Маевский, Будковский.
Предупреждения: Иванов, 66. Юрченко, 86. Будковский, 90+1.
Судья: Соколов (Воронеж).
21 сентября. Саранск. Стадион "Старт".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/