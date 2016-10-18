"Анжи" и "Зенит" встретятся в Кубке России 27 октября

Определено время начала матчей 1/8 финала Кубка России. 26 октября состоятся пять поединков, еще три – 27 октября. Центральная встреча данного этапа – "Анжи" – "Зенит" – пройдет во второй игровой день, начало – в 18.00 по московскому времени.

26 октября

"Енисей" (Красноярск) – "Сибирь" (Новосибирск) – 15:00.

"Амкар" (Пермь) – "Урал" (Екатеринбург) – 17:00

"Тосно" – "Динамо" (Москва) – 19:00

"Терек" (Грозный) – "Уфа" – 19:00

"Рубин" (Казань) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 19:00

27 октября

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 18:00

"Анжи" (Махачкала) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 18:00

"Краснодар" – "Оренбург" – 19:00