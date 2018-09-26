Антон Заболотный: "Испытал приятную ностальгию, выйдя на поле в Астрахани"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Волгаря" (4:0) заявил, что испытал приятную ностальгию, выйдя на поле в Астрахани. Форвард выступал за "Волгарь" в 2010 году.

- У нас есть равноценные игроки на замене, 25 человек в обойме, - сказал Заболотный в интервью клубной пресс-службе. - Главный тренер сделал правильно, дав отдохнуть ребятам, которые получали больше игрового времени, те, кто играл меньше должны были войти в игровой ритм, и ребята сегодня хорошо проявили себя – хороший положительный результат.

Испытал приятную ностальгию, выйдя на поле. Приятно вспоминать былые времена, все-таки с этим клубом меня много связывает, приятно было вновь выйти на это поле.

"Зенит" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Ростовом".

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