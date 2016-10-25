Антон Шунин: "Задача "Динамо" - пройти в четвертьфинал Кубка"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Тосно" отметил, что команда жаждет взять реванш за поражение в 10-м туре первенства ФНЛ (0:1). По словам вратаря, главная задача команды в среду – выйти в четвертьфинал турнира.

– В двадцати матчах этого сезона "Динамо" уступило в двух, и один из проигрышей – как раз "Тосно", – приводит официальный сайт клуба слова Шунина. – Так что у нас две задачи в среду. Главная, конечно, пройти в четвертьфинал Кубка. Вторая – взять реванш за поражение во встрече, в которой мы заслуживали большего. Думаю, в Великом Новгороде будет очень интересный поединок двух лидеров первенства ФНЛ. Надеюсь при этом, что по его итогам не возникнет поводов для разговоров о судействе, обсуждать будут только футбол.

Матч 1/8 финала Кубка России между "Тосно" и "Динамо" состоится 26 октября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.