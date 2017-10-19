Антон Шунин: "Нет ничего хорошего в том, что "Динамо" вылетело из Кубка России"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что нет ничего хорошего в том, что команды вылетела из Кубка России после поражения от "Спартака" из Нальчика (0:0, пен. 2:4). Он также добавил, что как капитан должен отвечать за команду и разговаривать с болельщиками.

– После проигрыша "Локомотиву" вы долго разговаривали около стадиона с болельщиками. И когда они попрекали вас поражением в Нальчике, вы ответили, что это, возможно, к лучшему, так как теперь команда сосредоточится на чемпионате России…

– Я не считаю, что это к лучшему. Я сделал оговорку. Смысл был в том, что нам надо забыть про Нальчик и сосредоточиться на чемпионате России, выбраться из зоны вылета, – приводят "Известия" слова Шунина. - Нам надо было забыть про Кубок после поражения от Нальчика. Но не до этого матча – в нем, разумеется, надо было побеждать. В том, что мы вылетели из турнира, ничего хорошего нет.

Что касается собраний и разговоров с болельщиками, я считаю, что как капитан должен отвечать за команду. Мы все вместе выигрываем и проигрываем, поэтому в ситуации, когда люди спрашивают, что происходит, нужно отвечать за наши результаты.

Напомним, после 13 туров чемпионата России "Динамо" идет на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с "Рубином", встреча пройдет 21 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.