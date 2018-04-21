Антон Миранчук: "Сейчас у "Спартака" нелегкий период. Желаю ребятам сил"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, подводя итоги Кубка России, отметил, что в современном футболе возможны любые чудеса. Он также пожелал сил "Спартаку", который проиграл в полуфинале "Тосно" (1:1, пен. – 4:5).

– Я сначала не знал о результатах Кубка, но потом увидел, что в финал вышли "Авангард" и "Тосно". Конечно, неожиданно, но так бывает, видите, – цитирует "Лайф" Миранчука. – Мы все смотрели Лигу чемпионов, видели матчи "Барселоны" и "Ромы", "Сити" и "Ливерпуля". Это отличное доказательство, что в футболе реально возможно все. И наш футбол не исключение.

Вылет красно-белых? Что сказать: сейчас, наверное, нелегкий период у "Спартака", у нас тоже такие бывали. Желаю ребятам сил.