Андрей Тихонов: "Заслужили победу своим огромным желанием"

Главный тренер "Крылья Советов" Андрей Тихонов после матча 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" (3:2 д.в.) отметил, что подопечные проявили огромное желание победить. По словам наставника, лишние 30 минут привели к нежелательным последствиям.

– Я поздравил ребят. Для многих это большая победа, тем более у "Локомотива" был основной состав, можно сказать, – приводит слова Тихонова официальный сайт "Крыльев". – Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: "Почему нам достался "Локомотив"?" Единственное, о чем жалею, – это то, что мы не дотерпели одну минуту.

Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям. Вы видели, что у Таранова спазм задней поверхности, а у Ткачука сводило ноги, как и у Башкирова. Немного не дотерпели. Пришлось провести еще 30 минут. Это меня расстраивает. Однако мы старались, не жалели себя, играли вперед, насколько это было возможно. Наверное, заслужили победу своим огромным желанием.