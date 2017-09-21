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22:19 | Футбол — Кубок России

Андрей Тихонов: "Заслужили победу своим огромным желанием"


 
Сегодня. Самара. &quot;Крылья Советов&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 3:2. Игорь ДЕНИСОВ и его партнеры вылетели из Кубка в первом раунде.Тихонов выбил Семина. "Локо" сдал Кубок

Главный тренер "Крылья Советов" Андрей Тихонов после матча 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" (3:2 д.в.) отметил, что подопечные проявили огромное желание победить. По словам наставника, лишние 30 минут привели к нежелательным последствиям.

– Я поздравил ребят. Для многих это большая победа, тем более у "Локомотива" был основной состав, можно сказать, – приводит слова Тихонова официальный сайт "Крыльев". – Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: "Почему нам достался "Локомотив"?" Единственное, о чем жалею, – это то, что мы не дотерпели одну минуту.

Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям. Вы видели, что у Таранова спазм задней поверхности, а у Ткачука сводило ноги, как и у Башкирова. Немного не дотерпели. Пришлось провести еще 30 минут. Это меня расстраивает. Однако мы старались, не жалели себя, играли вперед, насколько это было возможно. Наверное, заслужили победу своим огромным желанием.

 

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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